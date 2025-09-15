Меню
15 сентября 2025 07:00
От попугая Кеши до Печкина: многим знакомы эти 12 мультгероев СССР — а вот их прототипы видел не каждый, проверьте и вы себя (фото)

Рассказываем, кто скрывается за любимыми с детства образами.

Не одно поколение выросло на советских мультфильмах. Их персонажи стали для нас почти родными, но как много вы знаете об истории их создания?

Ведь почти за каждым нарисованным образом скрывается реальная история и живой человек, вдохновивший аниматоров. Да-да, художники и режиссеры часто подсматривали характеры, типажи и даже походку у разных окружающих их людей: соседей, коллег, случайных прохожих.

Порой прототипами становились и известные актеры, чьи узнаваемые черты и манера речи буквально просились в кадр. А бывало, кто-то не особо популярный становился мультяшной звездой, даже не подозревая об этом.

Мы собрали галерею самых любимых советских героев — от остроумного попугая Кеши до любознательной Алисы Селезневой и дотошного почтальона Печкина. Готовы узнать, кто же скрывается за их нарисованной внешностью?

Лица этих людей часто открывают привычных персонажей с совершенно новой стороны. Так что давайте вместе заглянем за кулисы советской мультипликации и узнаем, кому мы на самом деле обязаны любимыми фразами и моментами из детства.

Ранее мы писали:

Фото: Кадры из мультфильмов «Возвращение блудного попугая» (1984), «Зима в Простоквашино» (1984)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
