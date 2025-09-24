Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От Поповича до Муромца: ответьте на 5 вопросов и мы скажем, кто из «Трех богатырей» вам идеально подходит (тест)

От Поповича до Муромца: ответьте на 5 вопросов и мы скажем, кто из «Трех богатырей» вам идеально подходит (тест)

24 сентября 2025 13:17
От Поповича до Муромца: ответьте на 5 вопросов и мы скажем, кто из «Трех богатырей» вам идеально подходит (тест)

Викторина ложь, да в ней намек.

Мультфильмы про «Трёх богатырей» стали по-настоящему народной классикой. Их смотрят семьями, обсуждают реплики, а героев давно воспринимают не как картонные образы из древних былин, а как живых, понятных и даже близких людей.

У каждого из богатырей свой характер, свои привычки и стиль поведения. Илья Муромец — опора и сила, тот самый лидер команды, на которого всегда можно положиться. Алёша Попович — романтик и балагур, чья харизма и лёгкость делают его душой любой компании. Добрыня Никитич — рассудительный, спокойный и мудрый, умеющий держать удар и быть опорой семьи.

Неудивительно, что зрители находят в них черты, которые можно примерить на мужчин и в обычной жизни. Ведь в каждом из них — целый архетип: защитник, друг, любовник, наставник. А если задуматься — кто из них ближе именно вам? Чьи качества вы бы хотели видеть в мужчине возле себя?

Пройдите наш юмористический тест и узнайте, какой из трёх легендарных богатырей оказался бы вашим идеальным типом — суровый Илья, обаятельный Алёша или величественный Добрыня. К слову, а вы знали, что общего у «Трех котов» и «Богатырей»? Нашли незаметное, но очень важное сходство.

Фото: Кадр из мультфильма «Три богатыря на дальних берегах» (2012)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится «Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится Читать дальше 30 сентября 2025
Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест) Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест) Читать дальше 30 сентября 2025
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Читать дальше 30 сентября 2025
«Но деньги — вперед!»: тест по зубам лишь заядлым фанатам комедий СССР — отличите по цитатам «12 стульев» от «Бриллиантовой руки» «Но деньги — вперед!»: тест по зубам лишь заядлым фанатам комедий СССР — отличите по цитатам «12 стульев» от «Бриллиантовой руки» Читать дальше 30 сентября 2025
С Вуди попрощались еще 6 лет назад: Pixar готовит крутой поворот для «Истории игрушек» — в пятой части появится новый герой С Вуди попрощались еще 6 лет назад: Pixar готовит крутой поворот для «Истории игрушек» — в пятой части появится новый герой Читать дальше 30 сентября 2025
«Мы вас вылечим»: тест для поклонников кино СССР — вспомните 5 фильмов по кадрам со скорой «Мы вас вылечим»: тест для поклонников кино СССР — вспомните 5 фильмов по кадрам со скорой Читать дальше 30 сентября 2025
«Отличается от остальных»: зрители нашли странность в новой серии «Маши и Медведя» — с первых минут что-то не так «Отличается от остальных»: зрители нашли странность в новой серии «Маши и Медведя» — с первых минут что-то не так Читать дальше 30 сентября 2025
Хорошо сидим: этот тест проверит вашу память — назовите 5 фильмов СССР по кадрам с героями за столом Хорошо сидим: этот тест проверит вашу память — назовите 5 фильмов СССР по кадрам с героями за столом Читать дальше 30 сентября 2025
«Ваше пальто идет в моей шапке»: только фанаты Данелии отличат по цитатам «Кин-дза-дза!» от других хитов режиссера (тест) «Ваше пальто идет в моей шапке»: только фанаты Данелии отличат по цитатам «Кин-дза-дза!» от других хитов режиссера (тест) Читать дальше 30 сентября 2025
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву «Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше