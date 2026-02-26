Оповещения от Киноафиши
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»

26 февраля 2026 14:44
Некоторые реплики явно понял далеко не каждый первый зритель.

В школьные годы этот фильм казался мне бесконечным разговором на кухне. Герои спорят, цитируют, ходят по катку, страдают – а где действие? Я честно скучал и не понимал, почему взрослые пересматривают «Покровские ворота» снова и снова. Понадобилось 20 лет, чтобы понять.

Перелом случился после разбора на Дзене от «Популярной науки», который разложил реплики по культурным полкам. Я посмотрел на фильм другими глазами – как на изящную игру с литературой, архитектурой и советскими привычками.

Первая находка – песенка про цирк:

«А у нас не по старинке – рынок к нам пристроили!».

От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»

Это не абсурдная рифма, а аккуратная насмешка над московской застройкой: цирк на Цветном действительно соседствовал с рынком, который в 1920-е перенесли к нему вплотную. Маленькая строчка – и в ней целый пласт городской истории.

Вторая – пикировка Костика:

«Вот вы ей говорите “я тоскую, как Блок”, а это, извините, какой-то Херасков».

Шутка работает только если знать, что Херасков – поэт XVIII века с напыщенными поэмами. Костик вежливо сообщает: пафос вышел не серебряного века, а канцелярский.

Третья – «Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся…».

Реплика Анны Адамовны пародирует моду на демонстративную «сложность» – когда экзальтацию выдавали за глубину чувств.

От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»

Ну и, наконец, «Какой черт занес вас на эти галеры?» – цитата из Мольера, вложенная в бытовую сцену на катке. Высокая литература сталкивается с коммунальной реальностью – и рождается комедия положений.

В детстве я видел скучный ретро-фильм. Сейчас – филигранную трагикомедию, где почти у каждой фразы есть двойное дно.

Фото: Кадр из фильма «Покровские ворота» (1982)
Алексей Плеткин
