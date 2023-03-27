От подарка зятю Веры Глаголевой россияне пришли в ужас: никогда не догадаетесь, в чем причина
Экстравагантный презент поверг в шок.
Дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия уже шесть лет состоит в браке с титулованным хоккеистом Александром Овечкиным. Однажды спортсмен получил невероятный подарок, от которого россияне пришли в шок.
Это произошло на одном из федеральных каналов, когда Александр общался с ведущими по видеосвязи. Хоккеист на свое 30-летие получил живую овечку, которую нарядили в свитер с российской символикой. Презент явно иронично отсылал к фамилии Александра.
Овечкин обрадовался экстравагантному подарку и назвал питомицу Россией, а затем отправил ее на дачу к своим родителям.
Через некоторое время овечке нашли спутника жизни, от которого она родила ягнят.
Хоккеист женился на дочери Веры Глаголевой в 2017 году. Они зарегистрировали свои отношения в День семьи, любви и верности. Анастасия родила от спортсмена двоих сыновей — Сергея и Илью. Подписчики отмечают, что старший похож на отца, а вот у младшего прослеживаются черты матери.