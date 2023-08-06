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От пластиковой маски до «мультяшки»: новый фильм о Высоцком потрясет любого

6 августа 2023 06:20
От пластиковой маски до «мультяшки»: новый фильм о Высоцком потрясет любого

Создатели картины готовы превзойти сами себя.

Картина «Высоцкий. Спасибо, что живой» вышла в свет 12 лет назад и наделала много шума. Легендарного советского барда там сыграл Сергей Безруков, до неузнаваемости изменившийся в специальном пластиковом гриме. Теперь создатели фильма решили пойти еще дальше — в очередном проекте роль музыканта исполнит искусственный интеллект.

Реализовывать этот дерзкий проект будет режиссер сериала «Воронины» Александр Жигалкин. Новый фильм получит название «Володя» и расскажет о непростой личной жизни легендарного артиста. Лицо Высоцкого отрисуют при помощи нейросетей, а тело ему подарит звезда шоу «Голос» Александр Шпагин. Музыкант много лет выступает в роли двойника барда, он невероятно похож на Высоцкого и голосом, и манерой игры на гитаре.

За технологическую часть картины будет отвечать подразделение «Сбера», на счету которого популярная нейросеть по созданию изображений Kandinsky 2.2, сообщает портал КП.

Фото: Кадр из фильма «Единственная» (1975)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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