«От песен кровь из ушей»: на Западе «не поняли» лучший фильм Виктора Цоя — оценки от «цирка уродов» до «шедевра СССР»

Сложно поверить, что кому-то мог не понравиться саундтрек.

В 1987-м Сергей Соловьев снял фильм, который мгновенно стал символом Перестройки, подарил зрителям песню «Перемен» и вошел в историю как редкое появление Виктора Цоя на большом экране. На IMDb у «Ассы» уверенные 7,6, но отзывы — будто снег в Ялте в марте: где-то пушистый и приятный, а где-то мокрый и в лицо.

«Фарго» по-советски и любовь без поцелуев

Многие западные зрители находят в «Ассе» атмосферу, родственную «Фарго»: снег, зимняя сонливость, медленные движения, а в финале — светлая грусть, несмотря на трагичную развязку. Один из рецензентов пишет:

«Простые жесты становятся эротичными, потому что они настоящие… Это советский фильм — никаких постельных сцен, но мы все помним, каково это, когда тебе семнадцать».

В основе сюжета — любовный треугольник. Алика ждет своего возлюбленного Крымова, влиятельного криминального авторитета, но в одну снежную ночь встречает музыканта Бананана.

Он беден, наивен, но открыт и честен — качества, перед которыми бессильны деньги и власть. И как в любой истории, где вмешиваются чувства, все заканчивается трагически: для одних — смертью, для других — душевными шрамами.

«Фрик-шоу» и тоска

Есть и те, кого «Асса» отталкивает с первых кадров.

«Неприятный цирк уродов с горьким привкусом… Атмосфера грязная и отталкивающая, от песен кровь из ушей, а потенциал фильма так и остался нереализованным».

Кому-то кажется чрезмерным все — от театральных сценок и странных снов до вставок про эпоху Павла I. Вместо магии — депрессивная вязкость, вместо эстетики — ощущение хаоса.

Для одних — это темная поэзия на экране, для других — набор случайных сцен с маргиналами, панками, поэтами и подвыпившими философами.

Перестройка, мафия и песня-манифест

Для зрителей, знающих эпоху изнутри, «Асса» — почти документальное кино.

«Молодежь требовала перемен, но ее душили и старые советские порядки, и новая коррупция…»

В мире фильма сталкиваются два полюса: уходящая советская власть и рождающийся криминальный капитализм. Между ними — потерянная молодежь, ищущая свободу и свое место.

Параллельная сюжетная линия об убийстве Павла I превращается в аллегорию о вечной российской политической круговерти. А финальная песня Цоя стала для конца 80-х тем же, чем для Запада была «Imagine» Леннона, — голосом поколения.

Гангстеры, романтика и Цой

Часть зрителей в восторге от жанрового коктейля: гангстерская драма, мелодрама, артхаус и музыкальный манифест.

«Единственная моя претензия — хочу, чтобы у Цоя была большая роль».

Саундтрек «Аквариума» и других культовых групп, харизма Татьяны Друбич и Станислава Говорухина, свежесть Сергея «Африки» Бугаева — все это превращает «Ассу» в «идеальное кино Перестройки». И пусть цвета пленки выцвели, а звук стал тише, магия осталась: фильм пересматривают, цитируют и до сих пор спорят о нем.

В итоге за рубежом «Ассу» и любят, и не понимают. Для одних — это культовое кино о свободе, для других — затянутая странность. Но как бы ни расходились мнения, финальный трек «Перемен» звучат так же остро и сегодня, как в зале «Москва» весной 1987-го.

Сегодня — 35 лет со дня роковой аварии «Москвича» и «Икаруса». Но Цой — жив.