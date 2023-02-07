От первой роли Джонни Деппа кровь стынет в жилах: изумитесь, чьей жертвой он стал

Это сегодня Джонни Депп — главный капитан Голливуда и звезда из рекламы модного парфюма. Когда-то начинающему актеру пришлось поучаствовать не в самом приятном для него проекте.

Деппу был 21 год, когда его пригласили сняться в фильме «Кошмар на улице Вязов». Он сыграл парня по имени Глен — одноклассника и пассию главной героини. Красавчика в коротком топе с густой шевелюрой было особенно жаль, ведь Фредди Крюгер убивает его первым.

Уснув, герой Деппа не замечает руку с огромными железными когтями, которая вот-вот схватит его. Серийный маньяк в полосатом свитере за считанные секунды превращает симпатягу Глена в кровавое месиво. Невзирая на то, что герою Деппа была отведено не так уж и много экранного времени, роль Глена в картине Уэйса Крэйвена 1984 года стала своего рода трамплином на Деппа.

Через два года он снимется у Оливера Стоуна в фильме «Взвод», а через четыре — в мюзикле «Плакса», после которого Деппа узнает вся страна. Примечательно, что к «Кошмару на улице Вязов» он еще вернется. В фильме 1991 года Деппа можно видеть в телевизионной рекламе — он сыграл самого себя.