От печального финала в «Клоне» Жади спасла лишь одна женщина

Ни один здравомыслящий человек не принял бы бунтарку Жади назад, если бы не одно но.

Дядя Жади был в шоке, узнав, что его племянница ничего не смыслит в мусульманских традициях, но не это стало причиной его прилюдного отречения от дерзкой красотки.

Жади выдали замуж за Саида — человека прагматичного и любящего. Но та неоднократно сбегала от него к тому, кого считала своей судьбой — к романтику Лукасу. В результате дядя Али выгнал ее из своего дома. Пускать ее в дом Латифы, сестры Жади, тоже не стали. Судьба счастливого окончания сериала оказалась в руках Зорайде.

Набожная и добрая, буквально заменившая Латифе мать, Зорайде попала в дом к Али совсем юной. Тогда же она могла стать его женой, но получила отказ. С тех пор она всеми силами старалась устроить счастье других.

Ее доходящая до жертвенности забота и сочувствие к другим людям вернулись сполна: Сид Али предложил ей стать его женой. В качестве подарка для себя Зорайде попросила его простить и вернуть Жади. Ведь она всегда хотела, чтобы в доме были мир и счастье.