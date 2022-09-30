От пай-мальчика ничего не осталось: «сын» Орбакайте преобразился

Молодой актер Денис Парамонов прославился в 13 лет, когда исполнил роль Глеба Голубева в популярной комедии «Любовь-морковь 2». По сценарию его герой перевоплотился во взрослого человека, и Денис сыграл это очень талантливо, удивив и зрителей, и критиков.

Особого секрета в этом успехе нет: и в театре, и в кино Денис достаточно профессионально начал играть еще с раннего возраста.

За годы, которые прошли со времен знаменитой комедии, Парамонов внешне очень сильно изменился. Вместо милого мальчика с выразительными глазами теперь зрителей радует настоящий брутальный красавец.

Денис сейчас может похвастаться яркими и запоминающимися ролями. Он снимается в самых разных жанрах: тут и комедии, и фильмы-катастрофы, и драмы, и сериалы.

А вот свою личную жизнь актер предпочитает лишний раз не афишировать. Но поклонники и поклонницы артиста думают, что на самом деле он просто сильно занят работой, поэтому на отношения у него не хватает времени.