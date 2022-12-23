От отсылок к русским в «Гарри Поттере» станет стыдно за Джоан Роулинг

История о юном волшебнике Гарри Поттере стала любимой книгой миллионов детей по всему миру. Но далеко не каждый маленький читатель мог найти в тексте отсылки на русских, которые позволила себе Джоан Роулинг. В ее произведении легко заметить, что все персонажи со славянскими именами — это сплошь злодеи с неоднозначным характером.

Достаточно вспомнить последователя лорда Волан-де-Морта Антонина Долохова. Он был кровожадным убийцей, который пытал волшебников, выступивших против Темного Лорда. Отбывая наказание в Азкабане, Долохов много раз предпринимал попытки побега. Пожиратель Смерти в одной из книг ранил Гермиону, а в другой — убил Люпина, одного из ближайших соратников Гарри Поттера.

Кроме того, можно вспомнить, какими темными красками рисовались директор школы Дурмстранг Игорь Каркаров и его любимец Поляков. От одного их приезда в Хогвартсе стало мрачнее. На гербе их учебного заведения даже красовался двуглавый орел, что прямо намекало на русских.