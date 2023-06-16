От оторвы ни следа: ни за что не узнаете в этой старушке звезду фильма «"Авария" – дочь мента»

Оксана Арбузова проснулась звездой после выхода фильма «„Авария“ — дочь мента». В 16 лет актриса сыграла настоящую оторву, которая своими выходками доводила родителей до истерики, а учителей — до белого каления. Но в реальной жизни артистка была совсем другой.

Продолжать карьеру знаменитость не захотела. Слава стала для Арбузовой непосильной ношей, поэтому она бросила театральный и решила посвятить себя семье. Звезда вышла замуж за Ивана Охлобыстина и стала матерью шестерых детей.

Сегодня Арбузова ведет непубличный образ жизни, оберегая близких от лишнего внимания. Тем не менее в Сети можно увидеть фотографии артистки, которая с годами сильно изменилась. От той молодой бунтарки не осталось и следа. Супруга Охлобыстина к своим 50 годам уже стала старушкой. Актриса отказалась от макияжа и, по всей видимости, смирилась с глубокими морщинами на своем лице.