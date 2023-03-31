От откровений звезды вы схватитесь за голову: как Успенская оказалась за решеткой

Людмила Успенская явно не из робкого десятка. Певица прославилась не только тем, что обрела на отечественной эстраде звание королевы шансона. Есть в биографии знаменитости и несколько таких фактов, о которых она предпочла бы не вспоминать.

Немногие знают, что артистка была за решеткой, причем сидела она в тюрьме и в России, и в США. В одном из интервью звезда рассказывала, как на родине ее лишили свободы на 15 суток за то, что она слишком настойчиво требовала, чтобы силовики выпустили ее за границу.

За рубежом звезда отличилась тем, что села за руль, находясь в нетрезвом состоянии. В таком виде она и попалась американским полицейским. До вынесения приговора Успенская была вынуждена оставаться под стражей, а затем в течение трех месяцев посещать школу анонимных алкоголиков. Не смогла избежать Любовь Залмановна и принудительных общественных работ.