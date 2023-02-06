От откровений редактора «Пусть говорят» станет тошно: на какую низость идут ради денег

Продюсеры готовы на все, чтобы популярность шоу не падала.

Скандальное шоу «Пусть говорят» известно не только спорными сюжетами, но и поведением участников. Нередко выпуски заканчиваются драками, а герои позволяют себе оскорбления оппонентов. И, как оказалось, виноваты в этом редакторы программы.

Дело в том, что популярность шоу обусловлена в том числе и скандалами, которые развиваются на съемочной площадке. Но далеко не всегда герои, приехавшие из глубинки, чтобы поделиться своими историями, готовы выяснять отношения на всю страну. И тогда перед эфиром сотрудники программы специально настраивают их на ссору.

По данным «Аргументов и фактов», которые цитируют бывшего сотрудника шоу, редакторы разделяют стороны конфликта. В гримерках они обсуждают предстоящий выпуск и старательно пытаются разозлить героев, чтобы те не сдерживались в эфире.

«Редактор должен всячески провоцировать героев на выплеск эмоций на площадке», — рассказывает собеседник издания.

При этом нередко редакторы позволяют себе обманывать героев. Они могут представиться сотрудниками других каналов, вводят людей в заблуждение, лишь бы заполучить их в студии.

В итоге их работа приносит свои плоды. «Пусть говорят» долгие годы остается одним из самых успешных шоу на российском телевидении, а его выпуски обсуждают миллионы зрителей.