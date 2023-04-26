От откровений Рамы из «Бумера» о детях мурашки по коже: такого вы точно не ждали

Сергей Горобченко уже давно зарекомендовал себя в качестве талантливого и смелого актера, готового на любую серьезную роль. А прославился он еще в начале 2000-х, когда на экраны вышла криминальная драма «Бумер». В фильме артист сыграл бандита по кличке Рама.

Кажется, что после такого успеха он стал настоящей кинозвездой, а отношение к нему должно измениться. Но на практике все оказалось иначе. Из-за некачественной проверки информации или целенаправленной клеветы многие считают, что у знаменитости 8 детей. А в популярной интернет-энциклопедии «Википедия» даже указаны имена и даты рождения несуществующих наследников актера. От такого обмана у поклонников возникают мурашки по коже.

Сам Сергей опровергал эти сведения. В интервью газете «Моя семья» он признался, что у него четверо сыновей и две дочери. Также мужчина добавил, что у него никак не получается изменить ложную информацию о количестве детей.