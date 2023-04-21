От отца взяли лучшее: дети Джеймса Бонда выиграли в генетическую лотерею (фото)

Пирса Броснана многие до сих пор считают лучшим Джеймсом Бондом в истории. И это объяснимо, ведь ирландский актер обладает особым шармом и лоском. Свои роскошные внешние данные Броснан передал сыновьям — Дилану и Парису.

Очаровательные наследники актера родились в его втором браке с Кили Шэй Смит. Супруга Броснана обладает весьма посредственной внешностью, но, к счастью для Дилана и Париса, гены отца одержали победу нам материнскими.

В октябре прошлого года Пирс вместе с сыновьями появился на обложке глянцевого журнала. Также снимки звездного семейства можно увидеть в соцсетях экранного Бонда. Поклонники Броснана не могут найти слов восхищения, ведь его дети унаследовали от отца самое лучшее: высокий рост, правильные черты лица, обворожительная улыбка.

Отпрыски актера могли бы построить головокружительную карьеру в кино, но они выбрали другой путь. Дилан занимается живописью и модельным бизнесом, а Парис увлекается музыкой. Также у Броснана есть старший сын Шон от первой супруги Кассандры Харрис.