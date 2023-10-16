От осинки родились апельсинки: сын советской Мальвины не унаследовал красоту звезды

Детям известных людей не позавидуешь. Их образ жизни и внешность всегда оказываются в центре внимания, а похвастаться зачастую нечем. Так случилось и с младшим сыном Татьяны Проценко — Владимиром.

Увы, но это тот самый случай, когда от осинки родились апельсинки. «Татьяна была красоткой, а сын на нее нисколько не похож», — сокрушаются в Сети.

Маленький Вова еще чем-то походил на свою эффектную родительницу, прославившуюся на всю страну благодаря роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино». Но с возрастом черты лица звездного наследника менялись. И со временем он стал полной копией далекого от идеала красоты отца, актера и журналиста Алексея Войтюка.

Интересно, что в свои 19 лет единственный сын ныне покойной знаменитости активно занимается дубляжом. Раз внешности матери он не унаследовал, то можно надеяться, что талантом природа его все-таки не обделила.