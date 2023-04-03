От осинки не родятся апельсинки: только взгляните, каким красавчиком вырос старший сын Водяновой

Наталья Водянова показала подписчикам своего старшего сына. 21-летний Лукас Александр Портман оказался настолько красивым, что фанаты топ-модели не могли отвести от него глаз.

На совместном селфи 41-летняя манекенщица запечатлена без макияжа с наследником. Оба улыбаются. Поклонники восхитились кадром, от которого так и веет искренностью и весельем, и принялись сравнивать звездную родительницу и ее отпрыска.

«Какие же вы классные», «Сын красавец, на Наташу похож», «Одно лицо!» — безапелляционно заявили подписчики.

«У Лукаса английская улыбка», — отметили другие комментаторы.

Больше всего их поразили идеальные черты лица и модельная внешность наследника.

Старший сын Водяновой от брака с британским аристократом Джастином Портманом два с половиной года назад дебютировал на подиуме. Весной 2021-го наследник попробовал себя в роли фешен-дизайнера и представил свою линию кроссовок Fashion Baby XYZ.