«От осинки не родятся апельсинки»: подросший сын Жукова ошарашил народ (фото)

Солист «Руки Вверх!» и звезда сериала «Евгенич» показал поклонникам своего старшего сына — Энджела. Танцевальный челлендж под композицию Slim shady Эминема артист описал одной емкой фразой. «Как там говорится, от осинки не родятся апельсинки?» — риторический вопрос, обращенный к подписчикам, дал старт дискуссиям о том, в чем звездный наследник больше похож на отца.

«На одной волне», — писали одни, видимо, отмечая сходство музыкальных предпочтений и танцевального стиля. «Мальчишка шикарный, копия папаня, со взглядом мамы», — вторые обращали внимание на внешнее сходство 12-летнего подростка со отцом, но с оговорками. «Сын больше похож на Сергея Жукова, чем сам Жуков», «Как под копирку на папу похож», — третьи не оставляли маме, бывшей солистке «ВИА Сливки» Регине Бурд, вообще никаких шансов.

Энджел Жуков пробует себя в музыке. В этом году он выпустил клип на песню «Не пиши мне». Видео набрало более миллиона просмотров.