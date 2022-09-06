От Оли из «Дома-2» ничего не осталось: засветившаяся на публике Бузова ужаснула народ
Лицо артистки стало неузнаваемым.
Ольга Бузова решила показать поклонникам, как выглядит на самом деле. Знаменитость записала видео, в кадрах которого предстала без фильтров и какой-либо ретуши.
Ролик, снятый в ресторане, когда телеведущая делала заказ, она опубликовала в своем Telegram-канале. В кадре артистка предстала в довольно необычном образе: она сделала яркий макияж, а волосы собрала назад.
Несмотря на то, что засветившаяся на публике звезда оказалась при полном параде, произвести положительное впечатление ей не удалось. Напротив, своим видом знаменитость ужаснула народ. Поклонники пришли к выводу, что от той Оли из «Дома-2», которую они полюбили, ничего не осталось.
«Какой-то ракурс взяли не тот. Я не поняла, что с лицом?», «У Оли какое-то лицо сильно отекшее», «Все в порядке с вами? Лицо, будто опухшее сильно», «Сбоку неузнаваемая», — поделились впечатлениями подписчики артистки в комментариях к ее публикации.