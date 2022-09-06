От Оли из «Дома-2» ничего не осталось: засветившаяся на публике Бузова ужаснула народ

Ольга Бузова решила показать поклонникам, как выглядит на самом деле. Знаменитость записала видео, в кадрах которого предстала без фильтров и какой-либо ретуши.

Ролик, снятый в ресторане, когда телеведущая делала заказ, она опубликовала в своем Telegram-канале. В кадре артистка предстала в довольно необычном образе: она сделала яркий макияж, а волосы собрала назад.

Несмотря на то, что засветившаяся на публике звезда оказалась при полном параде, произвести положительное впечатление ей не удалось. Напротив, своим видом знаменитость ужаснула народ. Поклонники пришли к выводу, что от той Оли из «Дома-2», которую они полюбили, ничего не осталось.