От одного взгляда жуть берет: во что Светлана Немоляева превратила собственный дом

Светлана Немоляева до сих пор активно снимается в кино и, судя по всему, не думает завершать свою карьеру. Артистка редко появляется на публике и в большинстве случаев отказывается от интервью, но это никак не сказывается на любви ее поклонников.

Многим из них интересно узнать, как живет именитая актриса театра и кино. Правду об этом в беседе с изданием «Аргументы и факты » раскрыл ее единственный сын — Александр Лазарев. Артист признался, что его мать превратила свой дом в такое место, где буквально все обклеено розочками. «Она жить без этого не может», — подытожил звездный наследник, уточнив, что на даче знаменитости тоже все украшено изображениями цветов.

Между тем поклонники вспомнили, что героиня актрисы из фильма «Служебный роман» Ольга Рыжова в одной из сцен картины появляется перед зрителями в кофте с нашивкой из розочек. После слов Лазарева это не кажется банальным совпадением. По всей видимости, артистка действительно крайне неравнодушна к королеве цветов.