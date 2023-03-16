От одного взгляда жуть берет: немецкая красавица ушила талию до 40 см (фото)

Ради точеных форм многие женщины изнуряют себя диетами и тренировками. Между тем немецкая модель Софья Воллерсхайм попыталась добиться нужного результата другим способом и пошла на кардинальные меры.

Чтобы стать более женственной, красотка направилась прямиком в кабинет к хирургу. Она увеличила грудь и удалила по два ребра с каждой стороны. В итоге обхват талии модели составил всего 40 см.

Стройная фигура, которая на большинстве снимков выглядит слишком неестественной, помогла Софии стать звездой социальных сетей. У знаменитости появились не только поклонники, но и хейтеры. Злопыхатели твердили, что когда блогер пожелает родить ребенка, то столкнется с большими трудностями.

Однако два года назад Воллерсхайм вышла замуж и все-таки познала счастье материнства. При этом от ее стройности не осталось и следа — модель заметно поправилась, а ее некогда узкая талия расплылась.