От одного взгляда вас бросит в дрожь: что сотворили годы с тайной женой Андрея Миронова (фото)

Татьяна Егорова заработала себе весьма сомнительную славу. Артистка выпустила мемуары под названием «Андрей Миронов и я», где рассказала о романтической связи с коллегой по цеху. В 1999 году это произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Артистку совсем не смущали законные жены Миронова. Екатерину Градову и Ларису Голубкину она назвала супругами для вида, тем самым намекая на то, что только она была настоящей любовью Андрея Александровича.

Со временем страсти вокруг личной жизни актрисы улеглись. Сегодня о Татьяне Егоровой практически ничего не слышно. Она больше не снимается в кино и ведет закрытый образ жизни.

Впрочем, однажды знаменитость сделала исключение и появилась на съемочной площадке одного из популярных шоу. Тогда зрители отметили, что годы не пощадили тайную жену Миронова — она заметно постарела, лишившись своего былого очарования.