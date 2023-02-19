От одного взгляда слезы наворачиваются: что стало с рыжим пухляшом из «Ералаша»

Павел Степанов стал звездой детского юмористического журнала «Ералаш». Сниматься в популярном проекте он начал в возрасте 10 лет и засветился в 20 эпизодах. Больше всего артист запомнился зрителям в образе рыжего пухляша.

Любопытно, что на экране юному дарованию доводилось представать в самых разных образах. Он играл и хулиганов, и тихонь, и неприметных школьников — в каждом ампула смотрелся гармонично. Снимался артист и в большом метре, вот только построить успешную карьеру в отечественном кино ему так и не удалось.

Причина этого отчасти кроется в том, что поступить в театральное училище звезда экрана так и не успел: его забрали в армию. После окончания службы артист понял, что теперь у него совсем другие интересы. При этом он получал приглашения на съемочные площадки и режиссерам не отказывал. Даже будучи взрослым, Степанов снялся в том же «Ералаше» и периодически появлялся на экране в эпизодических ролях.

Между тем поклонники отмечают, что от одного только взгляда на любимого актера у них наворачиваются слезы. Все дело в том, что с годами Степанов практически не изменился и в нем легко узнать того самого полюбившегося зрителям пухляша. Кроме того, фанаты нашли причину, по которой карьера знаменитости потерпела крах .