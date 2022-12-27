От одного взгляда оторопь берет: истинное лицо Николь Кидман раскрыл муж (фото)

Зрители привыкли, что на экране Николь Кидман блещет красотой. Между тем оказалось, что в реальной жизни внешний вид знаменитости оставляет желать лучшего.

Если актриса не спешит показывать себя настоящую публике, то ее муж, музыкант Кит Урбан, не побоялся рискнуть. В социальных сетях популярный певец, у которого, к слову, почти три миллиона подписчиков, опубликовал кадр, где запечатлен вместе с Кидман в непринужденной обстановке. Тем самым он показал изумленным интернет-пользователям истинное лицо одной из первых красавиц Голливуда.

В кадре Кидман не имеет ничего общего с тем секс-символом, которым ее то и дело выставляют режиссеры. Актриса примерила на себя темные очки, но тем не менее ей не удалось скрыть ни своих морщин, ни уставшего вида. К тому же оказалось, что у звезды экрана довольно большие уши, чего многие наверняка не заметили бы, если бы не публикация Урбана.

Но и это еще не все. Некоторые фолловеры обратили внимание на следы пластики на лице Кидман. В Сети заговорили о том, что из-за неудачных хирургических вмешательств актриса стала похожа на «злого инопланетянина», от одного взгляда на которого берет оторопь.