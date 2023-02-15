От одного взгляда на жену самого красивого араба вам станет дурно: что он в ней нашел? (фото)

Омар Боркан аль-Гала построил успешную карьеру фотографа, писателя и модели. Наладил он и личную жизнь. Впрочем, поклонников знаменитости это совсем не радует.

Многие не одобряют выбор главного секс-символа Ближнего Востока. Пока женщины сходят с ума по красавцу, осыпают его признаниями в любви и дорогими подарками, тот счастлив в браке с дизайнером Ясмин Овейда. Возлюбленная подарила поэту сына Дияба. Поскольку за излишнюю красоту Омара выслали из Саудовской Аравии (власти решили, что он пагубно влияет на жительниц страны), супруги проживают в Канаде.

Между тем интернет-пользователи твердят, что им становится дурно от одного только взгляда на жену самого красивого араба. Многие отмечают, что Ясмин — простушка, которая явно не подходит такому обольстительному мачо, как ее муж. Впрочем, возлюбленных мнение хейтеров не беспокоит.