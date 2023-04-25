От одного взгляда на самую многодетную мать в мире станет не по себе: она родила 44 ребенка

Мариам Набатанзи родилась в Уганде, а особенность этой страны заключается в том, что здесь очень высокий уровень рождаемости. В среднестатистической семье может быть больше шести детей, и это все равно считается нормой. Поэтому неудивительно, что именно здесь живет самая многодетная мать на планете.

Мариам вовсе не планировала получать такой статус, но благодаря своим генам она оказалась очень плодовитой. В 16 лет у нее было уже девять малышей. Сначала она родила двойняшек, затем тройняшек, а потом появилось сразу четверо младенцев. Супруг женщины плохо справлялся со своими обязанностями и почти не помогал своей избраннице. А к моменту, когда на свет появился 44-й ребенок, он уже покинул свою большую семью.

Трудности воспитания и сложные условия жизни сильно отразились на внешности многодетной матери. Она сильно располнела, а на ее лице довольно редко появляется улыбка. Но Мариам считает себя счастливой женщиной и заботится о всех своих детях. Она надеется дать им образование, чтобы они не повторили ее судьбу.