От одного взгляда на первую красавицу 1930-х вас бросит в дрожь: что с ней не так

Стандарты красоты 30-х годов прошлого столетия разительно отличались от сегодняшних. Наверняка сегодня многих удивит победительница конкурса «Мисс Россия», который проводился во Франции среди эмигранток в 1931 году.

Впрочем, многое объясняет происхождение красавицы. Пальму первенства завоевала Марина Шаляпина , дочь великого русского музыканта Федора Шаляпина. Поначалу она не была заинтересована в конкурсе, однако на участие ее уговорили писатель Иван Бунин и художник Константин Коровин. Что касается самого отца, то он с юмором отнесся к успеху дочери и при любом удобном случае дразнил свою наследницу.

Назвать Марину классической красавицей нельзя. Причем ее внешность не соответствовала даже стандартам того времени, когда в почете были девушки со строгими чертами лица и холодным типажом. Марина же была пухлощекой девушкой с широко посаженными глазами. Ее лицо не отличалось ни изысканностью, ни аристократизмом. Однако это не помешало ей стать победительницей конкурса и обзавестись армией поклонников по всему миру.