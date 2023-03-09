От одного взгляда на невесту оторопь берет: на ней готов жениться американский миллиардер

Джефф Безос является одним из самых богатых людей мира, и долгое время он сохранял за собой статус примерного семьянина. Однако на закате лет он встретил новую любовь.

Многие не удивились, если бы предприниматель закрутил роман с длинноногой моделью или статной светской львицей. Но его выбор пал на малоизвестную телеведущую Лорен Санчес, которая приводит в недоумение всех американцев.

Женщина даже на первый взгляд не выглядит как жена миллиардера. Ее лицо пережило множество пластических операций и уколов красоты, которые лишь испортили внешность. После всевозможных подтяжек глаза стали слишком узкими и неестественно натянутыми, а вот губы из-за филлеров раздулись до огромных размеров. Теперь Лорен не всегда может сомкнуть их вместе, что выглядит весьма странно.

Однако жгучая брюнетка может похвастаться идеальным телом, которое, по всей видимости, и привлекло внимание бизнесмена.