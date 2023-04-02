От одного названия холодок по ногам: лучше не приезжайте в это зловещее место на юге России

На Белоозере в Вологодской области есть курган Синеуса — странное место, где погибают люди при любой попытке проникнуть внутрь. Возвышенность назвали так, потому что по легенде именно здесь был похоронен варяг Синеус, отправившийся с Рюриком и Трувором править Русью. Вместе с телом правителя в могилу положили его коня и множество драгоценных предметов из серебра. А потом с местом упокоения варяга стали происходить странные вещи.

Во время революции курган пытались срыть и построить овощехранилище. Но картошка там быстро испортилась, сруб сгнил, а на вершине холма образовалась большая яма. Начали распространяться слухи, что потревоженный дух Синеуса бродит по окрестностям и заманивает людей на курган. Оттуда якобы извлекли десятки трупов.

Кладоискателя Петра Захаровича и его напарника страшные истории не остановили, а зря. Его товарищ погиб, когда они пытались вырыть яму в кургане. Откуда ни возьмись все заполонила вода. В ней и утонул его напарник.

В 2011 году на курган отправили экспедицию. Ее участники взяли пробы воды и обнаружили в ней высокое содержание ионов серебра. Значит, сокровища там действительно могут быть, но желающих извлекать их из «проклятого места» мало.