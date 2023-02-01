От одиночества поможет избавиться только одно: россияне в этом убедились

Проблемы с личной жизнью знакомы многим. Найти вторую половинку оказалось не так-то просто, из-за чего количество одиноких людей только растет. Но выход из плачевного положения есть.

Причина всех проблем оказалась на поверхности. Чтобы забыть о своем одиночестве как о страшном сне, достаточно избавиться всего лишь от одной привычки.

Народные поверья гласят, что холостякам и незамужним дамам ни в коем случае нельзя спать сразу на двух подушках. В противном случае в работу включается подсознание, которое говорит человеку, что на самом деле он не одинок. Если же ложиться спать на одну подушку, то горькая правда тут же выходит наружу и заставляет более активно вести поиски партнера.

Есть и еще один аргумент против сна на двух подушках. Одну из них стоит убрать хотя бы за тем, чтобы не заработать проблемы с мышцами шеи и впоследствии не страдать не только от одиночества, но и от сильных головных болей.