От обожания до пьяных драк на кухне: любимая актриса Рязанова прошла через ад

Лариса Гузеева стала популярна буквально в одночасье. Ее дебютной и при этом самой известной в карьере работой стал фильм «Жестокий романс» 1984 года. Там она сыграла главную женскую роль — Ларису Огудалову.

Эльдар Рязанов не скрывал, что работать с начинающей актрисой было для него испытанием. Однако постановщик оценил талант Гузеевой, поэтому за ней закрепилась слава его любимой звезды.

Но такой быстрый старт обернулся для артистки проблемами. Первый брак брюнетки с ассистентом оператора чуть не привел ее на дно. После всенародного обожания она мигом оказалась в центре постоянных скандалов и насилия.

Все дело в том, что супруг актрисы был зависим от спиртных напитков и запрещенных веществ. Гузеева честно старалась помочь ему, но вместо этого начала сама употреблять алкоголь. Во время совместных вечеринок муж избивал артистку.

«Он просто сидел на кухне и бил меня гантелей», — позже признавалась она.

Звезда «Жестокого романса» смогла взять себя в руки и в 1991 году ушла от мужа. Развод позволил актрисе избавиться от пагубной зависимости.