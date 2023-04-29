От обольстительницы ни следа: Кустинская перед смертью стала сама на себя не похожа

Наталья Кустинская — актриса редкой красоты, но ее участь оказалась незавидной. Звезду советского кино считали секс-символом и часто сравнивали с Мэрилин Монро или Брижит Бардо. Но сохранить свое очарование знаменитость не сумела.

В отличие от карьеры, личная жизнь артистки складывалась куда хуже. Она была замужем шесть раз, похоронила семимесячного внука и 32-летнего сына и пристрастилась к алкоголю. Завершив съемки в кино, Наталья Николаевна стала затворницей. Состояние ее здоровья было плачевным. Прикладываясь к бутылке, звезда, страдающая от сахарного диабета и остеоартроза, попросту добивала себя.

Со временем от эффектной обольстительницы не осталось и следа. Перед смертью Кустинская сильно поправилась, из-за чего стала сама на себя не похожа. В конце 2012 года знаменитость госпитализировали с пневмонией. Из Боткинской больницы она так и не вышла. В стенах медицинского учреждения у 74-летней актрисы случился инсульт, и через три дня после этого ее сердце остановилось.