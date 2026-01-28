Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «От обнаженки стошнило»: Кончаловский снял наш ответ «Дьявол носит Prada» – зрители после сеанса шли «мыть глаза с мылом»

«От обнаженки стошнило»: Кончаловский снял наш ответ «Дьявол носит Prada» – зрители после сеанса шли «мыть глаза с мылом»

28 января 2026 11:50
«От обнаженки стошнило»: Кончаловский снял наш ответ «Дьявол носит Prada» – зрители после сеанса шли «мыть глаза с мылом»

Российский фильм вышел спустя год после американского, но шедевром, мягко говоря, так и не стал.

Если «Дьявол носит Prada» – увлекательная карьерная сказка о сохранении себя в мире гламура, то «Глянец» Андрея Кончаловского – ядовитый, почти физиологический протест против самой этой системы.

В центре сюжета – провинциалка Галя (Юлия Высоцкая), мечтающая о красивой жизни из журналов. Но ее путь – не история взлета, как у Энди Сакс. Это путь системного уничтожения.

«От обнаженки стошнило»: Кончаловский снял наш ответ «Дьявол носит Prada» – зрители после сеанса шли «мыть глаза с мылом»

Директор журнала (Ирина Розанова) ведет себя куда бесчеловечнее Миранды Пристли, не оставляя героине «ни единого шанса».

Мир столичного гламура здесь – циничный базар, где все продается, а «состоятельный человек» (Александр Домогаров) оказывается не утонченным ценителем, а «беспутным хамлом» с большими деньгами.

Некоторые зрители, вышедшие с премьеры, писали:

«От обнаженки стошнило»: Кончаловский снял наш ответ «Дьявол носит Prada» – зрители после сеанса шли «мыть глаза с мылом»

«Хотелось промыть себе глаза. С мылом. От обнаженки в деревне стошнило натурально».

Кончаловский критикует индустрию и намеренно ее обезображивает, доводя до гротеска и абсурда. Кино толком не развлекает даже, а наказывает зрителя за сам интерес к «глянцевой» жизни.

«От обнаженки стошнило»: Кончаловский снял наш ответ «Дьявол носит Prada» – зрители после сеанса шли «мыть глаза с мылом»

Сила фильма – в его откровенном уродстве. Он сознательно лишен голливудского лоска. Даже удачные пародийные образы (Ефим Шифрин в роли пародии на Лагерфельда, «эпатажный» Алексей Серебряков) тонут в общей атмосфере грязи и фальши.

«Все очень средне. Бомбы не случилось», – пишет один из зрителей.

Может, в этом и замысел: показать, что под «бомбой» гламурного глянца нет никакой глубины – только пустота.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Дьявол носит Prada» (2006), «Глянец» (2008)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
