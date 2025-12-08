От нуля до $700 млн за 11 дней: 6 фильмов стали самыми кассовыми в 2025-м – на вершине – Восток, догоняет – Запад

Год подходит к концу, а вместе с ним подводят итоги и кинотеатры. Один из главных вопросов: какие фильмы стали абсолютными королями мирового проката? Учитывая, что топ-6 буквально недавно обновился, самое время взглянуть на лидеров.

На шестой строчке расположился «Зверополис 2», вышедший в мировой прокат 26 ноября 2025-го. Ему понадобилось всего 11 дней, чтобы сборы по всему миру уже достигли впечатляющей отметки в $700 млн. Мульт обогнал такие мощные проекты года, как ремейк «Как приручить дракона», спортивную драму «Формула-1» и перезапуск «Супермена».

А целиком текущая картина мирового проката выглядит так: безоговорочное лидерство китайского блокбастера, стабильные позиции голливудских гигантов, триумф аниме и стремительный взлёт новичка.

# Название фильма Студия / Дистрибьютор Мировые сборы 1 Нэчжа побеждает Царя драконов Beijing Enlight Pictures $2 216 990 000 2 Лило и Стич Disney $1 037 933 218 3 Minecraft в кино Warner Bros. $957 949 195 4 Мир юрского периода: Возрождение Universal $868 823 195 5 Истребитель демонов: Бесконечная крепость Aniplex / Toho / Crunchyroll $730 000 000 6 Зверополис 2 Disney $700 000 000

Ранее мы писали: «Выживший» без ДиКаприо: в прокат вышел новый триллер о реальной трагедии — на съемки фильма ушло целых 5 лет