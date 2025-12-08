От нуля до $700 млн за 11 дней: 6 фильмов стали самыми кассовыми в 2025-м – на вершине – Восток, догоняет – Запад

Год подходит к концу, а вместе с ним подводят итоги и кинотеатры. Один из главных вопросов: какие фильмы стали абсолютными королями мирового проката? Учитывая, что топ-6 буквально недавно обновился, самое время взглянуть на лидеров.
На шестой строчке расположился «Зверополис 2», вышедший в мировой прокат 26 ноября 2025-го. Ему понадобилось всего 11 дней, чтобы сборы по всему миру уже достигли впечатляющей отметки в $700 млн. Мульт обогнал такие мощные проекты года, как ремейк «Как приручить дракона», спортивную драму «Формула-1» и перезапуск «Супермена».
А целиком текущая картина мирового проката выглядит так: безоговорочное лидерство китайского блокбастера, стабильные позиции голливудских гигантов, триумф аниме и стремительный взлёт новичка.
|#
|Название фильма
|Студия / Дистрибьютор
|Мировые сборы
|1
|Нэчжа побеждает Царя драконов
|Beijing Enlight Pictures
|$2 216 990 000
|2
|Лило и Стич
|Disney
|$1 037 933 218
|3
|Minecraft в кино
|Warner Bros.
|$957 949 195
|4
|Мир юрского периода: Возрождение
|Universal
|$868 823 195
|5
|Истребитель демонов: Бесконечная крепость
|Aniplex / Toho / Crunchyroll
|$730 000 000
|6
|Зверополис 2
|Disney
|$700 000 000
