От нуля до $700 млн за 11 дней: 6 фильмов стали самыми кассовыми в 2025-м – на вершине – Восток, догоняет – Запад

8 декабря 2025 15:42
У лидера рейтинга рекордные $2.2 млрд сборов.

Год подходит к концу, а вместе с ним подводят итоги и кинотеатры. Один из главных вопросов: какие фильмы стали абсолютными королями мирового проката? Учитывая, что топ-6 буквально недавно обновился, самое время взглянуть на лидеров.

На шестой строчке расположился «Зверополис 2», вышедший в мировой прокат 26 ноября 2025-го. Ему понадобилось всего 11 дней, чтобы сборы по всему миру уже достигли впечатляющей отметки в $700 млн. Мульт обогнал такие мощные проекты года, как ремейк «Как приручить дракона», спортивную драму «Формула-1» и перезапуск «Супермена».

А целиком текущая картина мирового проката выглядит так: безоговорочное лидерство китайского блокбастера, стабильные позиции голливудских гигантов, триумф аниме и стремительный взлёт новичка.

# Название фильма Студия / Дистрибьютор Мировые сборы
1 Нэчжа побеждает Царя драконов Beijing Enlight Pictures $2 216 990 000
2 Лило и Стич Disney $1 037 933 218
3 Minecraft в кино Warner Bros. $957 949 195
4 Мир юрского периода: Возрождение Universal $868 823 195
5 Истребитель демонов: Бесконечная крепость Aniplex / Toho / Crunchyroll $730 000 000
6 Зверополис 2 Disney $700 000 000

Фото: Кадры из мультфильмов «Зверополис 2» (2025), «Нэчжа побеждает Царя драконов» (2025), кадр из аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
