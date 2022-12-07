От нового «Танцора диско» волосы встанут дыбом: в нем будут сниматься россияне

В Болливуде российский кинематограф имеет немало поклонников. Многие индийские режиссеры нацелены на плодотворное сотрудничество с киноделами и актерами из России, поскольку считают их совершенно особенными.

Не так давно Баббар Субхаш прямо заявил о том, что планирует работу над мюзиклом в стиле «Танцора диско», невероятно популярного в 80-е. В главной роли он видит харизматичного актера. Он может даже не быть красавчиком, при виде которого женщины теряют дар речи. Главное, чтобы этот артист был россиянином.

«Музыкальные фильмы всегда нужны зрителям. Я хочу, чтобы свет увидел новый „Танцор диско“ с российскими актерами. Тот проект снимался 40 лет назад, а в этом все пойдет на современный лад. Мы наполним новую картину хорошей музыкой и танцами. Будет и что-то новое, например, рэп», — ошарашил публику заявлением режиссер.

Стоит отметить, что такого сочетания многие зрители точно не ожидали. Россияне, рэп и индийский колорит — такая смесь обещает быть гремучей.