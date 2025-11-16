Меню
Когда дама сильнее туза: от новинки с Бортич многого не ждал, но обе серии зашли на ура – сильно хвалю и чуть-чуть ругаю «Нам покер»

16 ноября 2025 12:48
И да, каждая серия начинается с важного QR-кода, чтобы никто не говорил о какой-нибудь там «романтизации».

Иногда кажется, что режиссёр Рустам Ильясов может снять сериал про что угодно — хоть про бухгалтеров, хоть про дрессировщиков ежей — и всё равно получится про молодых людей, которые хотят жить красиво и быстро, но обязательно где-нибудь оступятся.

После «Трудных подростков» Ильясов вернулся с сериалом «Нам покер» — историей о студентах, которые открыли подпольное казино в центре Петербурга.

Когда дама сильнее туза: от новинки с Бортич многого не ждал, но обе серии зашли на ура – сильно хвалю и чуть-чуть ругаю «Нам покер»

Их было четверо – три пацана и Бортич

Сюжет звучит как анекдот: трое парней из Пскова решают, что покер спасёт их от бедности. Программист Витя (Артём Кошман) висит на грани отчисления, его брат Ега (Тимофей Елецкий) вечно в поисках лёгких денег, а сосед Бек (Улан Адамбаев) страдает от игровой зависимости.

И вот они, три авантюриста, накрывают кухонный стол зелёной шторой — и начинается шоу.

На помощь им приходит дилер Лера (Александра Бортич) — мать-одиночка с сомнительным прошлым и прекрасной способностью держать лицо.

Первая ночь, как водится, заканчивается плохо: на пороге появляется ОБЭПовец (Пётр Скворцов) и делает предложение, от которого нельзя отказаться. Дальше — всё как положено: риски, паника, сделки, которые пахнут уголовным кодексом, и попытки выглядеть взрослыми, когда внутри всё ещё студенческая растерянность.

Когда дама сильнее туза: от новинки с Бортич многого не ждал, но обе серии зашли на ура – сильно хвалю и чуть-чуть ругаю «Нам покер»

Это «Трудные подростки 2.0»?

«Нам покер» будто бы вырос из того же мира, где подростки бунтовали под треки инди-музыкантов и пытались понять, зачем им вся эта жизнь. Только теперь вместо школы — университет, вместо уроков — криминальные лекции.

Визуально сериал повторяет фирменный стиль Ильясова: неон, надписи на экране, слом четвёртой стены, быстрая нарезка и саундтрек, где (внезапно!) казахский рэп соседствует с грустной электроникой.

Всё это работает — втягивает буквально с первой минуты. Особенно радуют мелкие находки: сноски с пояснениями покерных терминов (в духе «ликбеза для гуманитариев»), шутливые субтитры, ироничные флешбеки.

Каждая сцена живёт, дышит и не пытается выдать себя за «большое кино». Ильясов по-прежнему снимает сериалы, которые не притворяются взрослыми — зато честно разговаривают со своей аудиторией.

Когда дама сильнее туза: от новинки с Бортич многого не ждал, но обе серии зашли на ура – сильно хвалю и чуть-чуть ругаю «Нам покер»

Александра Бортич — без глянца, но с фишками

У Ильясова всегда отлично получается работать с актёрами, но Бортич здесь — выше всяких похвал. Её Лера не супергероиня, не роковая женщина, а обычная девушка, которой некуда идти.

В одном из эпизодов героиня признаётся, что когда-то работала в вебкаме, и сцена сыграна с таким достоинством, что сочувствие возникает само собой, без жалости и морализаторства.

Бортич давно заслужила право играть не просто «красивую», а живую — уставшую, растерянную, но всё ещё способную поставить мир на паузу одним взглядом. На фоне молодых актёров она — якорь, который удерживает историю от расползания в пародию.

Когда дама сильнее туза: от новинки с Бортич многого не ждал, но обе серии зашли на ура – сильно хвалю и чуть-чуть ругаю «Нам покер»

Немного критики (иначе было бы скучно)

Да, сериал выглядит бодро, но не все карты на руках одинаково козырные. Сценарий местами повторяет ходы из «Трудных подростков» и «Стрима»: те же реплики-афоризмы, та же структура «ошибка-наказание-прозрение».

Иногда кажется, что герои говорят не своими словами, а цитируют сценарий

Ещё одна слабость — темп. Несмотря на бойкий монтаж, сюжет не всегда бежит вперёд. Первая серия могла бы быть плотнее, без пары «разгонных» сцен, где герои просто тусуются и спорят о смысле жизни.

Но это, пожалуй, те мелочи, которые прощаешь, когда сериал просто попадает в настроение.

Когда дама сильнее туза: от новинки с Бортич многого не ждал, но обе серии зашли на ура – сильно хвалю и чуть-чуть ругаю «Нам покер»

Почему всё-таки стоит смотреть

Во-первых, потому что это редкий случай, когда российский сериал говорит о деньгах, риске и глупости без морализаторства.

Во-вторых, Ильясов снова находит язык, на котором можно говорить с двадцатилетними. Его герои ошибаются, спорят, ругаются, но в этих ошибках есть узнаваемость.

И наконец, «Нам покер» — это просто зрелищно. Петербург в ночных неоновых отблесках, бодрый саундтрек, дерзкие диалоги и ощущение, что сейчас снова случится что-то глупое и опасное — и ты почему-то хочешь это увидеть.

Фото: Кадры из сериала «Нам покер»
Алексей Плеткин
