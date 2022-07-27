От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение

Дима Билан и Ольга Бузова столкнулись с критикой из-за фотографий с турецким актером Бураком Озчивитом. Артистам пришлось прождать несколько часов в ожидании снимка с кумиром.

Несколько дней назад Москву с визитом посетил один из самых знаменитых актеров турецких сериалов Бурак Озчивит. Знаменитость не только посмотрел столицу, но и решил встретиться с поклонниками, среди которых оказались Ольга Бузова и Дима Билан. Артистам пришлось вместе с другими фанатами ждать несколько часов Озчивита в ресторане, чтобы добиться совместных снимков.

Как уверена светский эксперт Лена Миро , подобное поведение унижает Билана и Бузову. Дело в том, что турецкий актер заставил своих поклонников ждать, а сам он, по словам блогера, на самом деле не является такой уж большой знаменитостью.

«Где ваше самоуважение? За каким заревом вы набились в ресторан как селедки в бочке в ожидании кумира?» — рассуждает Миро в своем блоге.

Также знаменитость обратила внимание, что российским звездам нужно набраться самоуважения, иначе никто в ответ не будет относиться к ним хорошо.