От них мужчины без ума: 3 коварные обольстительницы по знаку Зодиака

“Без женщин жить нельзя на свете, нет”, - пел персонаж известной оперетты. Действительно, представительницы прекрасного пола вызывают восхищение своей красотой, вдохновляют мужчин на подвиги и безумства во имя любви. Как отмечают астрологи, некоторые дамы обладают особой притягательностью - они способны покорить кого угодно. Они остаются в памяти мужчин как эталон соблазнительности на долгие годы. Рассказываем, о представительницах каких знаков идет речь.

Лев

Представительницы огненного знака как будто рождены для того, что напоминать всему миру, как выглядит эталонная женщина. Львицы с самых ранних лет тщательно следят за собой, у них есть масса особых дамских секретов привлекательности, которые они, конечно же, никому не расскажут. Сияние, которое они излучают, покоряет мужские сердца. Под знаком Льва родилась, например, актриса Шарлиз Терон. Ослепительная блондинка не раз входила в рейтинги самых красивых женщин всех времен и народов. Поклонники неоднократно отмечали, что с годами актриса становится еще краше и сексуальнее - и, глядя на фото Шарлиз, с этим трудно не согласиться.

Весы

Гармония - вот какое слово приходит на ум при описании внешности женщины-Весы. Представительницы этого знака никогда не злоупотребляют косметикой и прочими “украшательствами”, однако выглядят так, что остается только восхищаться и завидовать. Яркий тому пример - актриса Моника Беллуччи. Без этой итальянки не обходится ни один список самых привлекательных женщин в мире. Много лет Моника не изменяет своему стилю - распущенные волосы, платья и костюмы черного или красного цвета, никакого яркого макияжа. Типичная женщина-Весы, которой не нужно дополнительно привлекать к себе внимание - все взгляды все равно будут устремлены только на нее.

Скорпион

Женщины-Скорпионы от природы наделены удивительной притягательностью. Уроженкам водного знака не нужно даже ничего делать, чтобы привлекать к себе восхищенные взоры - даже с минимумом косметики и в повседневной одежде они все равно будут выглядеть лучше, чем мировые супермодели. Представительницей этого знака является, например, одна из самых желанных актрис современности Эмилия Кларк. Британка, прославившаяся ролью Матери Драконов в популярной телевизионной саге, сразу же возглавила списки самых привлекательных знаменитостей.