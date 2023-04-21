От «невинных» шалостей советских детей у современных родителей волосы встанут дыбом

Советские дети проводили намного больше времени на улицах, в отличие от нынешней ребятни. Дворовые увлечения «захватывали» их с головой, правда, сегодня от таких ребяческих забав поседел бы каждый родитель.

Взять, например, рогатку. Это орудие не так уж и безобидно, как думают многие. Рогатка способна нанести серьезную травму, если из нее стрелять камнями. Изготовить это опасное оружие мог любой ребенок, ведь было достаточно простой ветки. А тетивой становился жгут из аптечки.

Еще одна забава советских мальчишек, которая сегодня повергнет в шок, — это водяной пистолет. Брали пластиковую бутылку с пробкой, в ней делали дырку и принимались за дело, то есть «стреляли» в прохожих.

Советские дети также любили играть в дартс. Дротики делали своими руками из иголок или спичек. Кроме того, были популярны бумеранги, изготовленные из обычных линеек. Этим орудием ребятня гоняла несчастных голубей и ворон. Некоторых птиц ждала участь и похуже — их могли зажарить.

Вот такие «невинные» забавы обожали советские ребята. На первый взгляд кажется, что ничего страшного в рогатках и «пистолетах» нет, но такими орудиями можно нанести непоправимый вред здоровью.