От «невесты» волосы встали дыбом: единственную любовь Миронова отвадила мать (фото)

Андрей Миронов потерял голову от Натальи Фатеевой, когда снимался вместе с ней в фильме «Три плюс два». Артист долго добивался расположения актрисы, но она воротила от него нос. Тем не менее настойчивость знаменитости сделала свое дело.

Фатеева согласилась стать женой коллеги по цеху. И если актер был на седьмом небе от счастья, то у его матери Марии Владимировны от такой «невесты» волосы встали дыбом. Наталья Николаевна была старше Миронова на семь лет, к тому же за ее плечами уже было два неудачных брака.

Но больше всего родительницу Миронова потряс момент ее знакомства с любовью сына. Фатеева приехала вместе с трехлетним наследником Володей, который прямо при всех спросил у своей матери: «Это что, наша будет дача?»

После такого мама Андрея Александровича твердо решила отвадить Фатееву от сына. И надо признать, что она добилась своего: свадьба звезд так и не состоялась.