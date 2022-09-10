От неудачной пластики ни следа: вы ахнете, увидев, как выглядит Алентова в 80 лет

В своей автобиографии Вера Алентова призналась: несколько лет назад она решилась на пластическую операцию, но та оказалась неудачной. Якобы хирург без окончательного согласия вколол ей собственный жир, из-за чего ее лицо изменилось до неузнаваемости. Артистка долгое время не могла принять собственную внешность, но, как оказалось, ей все же удалось избавиться от результатов операции.

Так, несколько дней назад Алентова приняла участие в открытии нового сезона в Театре имени Пушкина. Она не только присутствовала на светском мероприятии, но и поднялась на сцену ради спектакля «Мадам Рубинштейн», поставленный специально к ее юбилею.

Присутствующие отметили и прекрасную игру знаменитости, и ее внешний вид. Как признались поклонники, Алентова выглядит значительно моложе своих лет, поэтому уже нельзя заметить, что она прошла через неудачную пластику.