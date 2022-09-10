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От неудачной пластики ни следа: вы ахнете, увидев, как выглядит Алентова в 80 лет

10 сентября 2022 05:00
От неудачной пластики ни следа: вы ахнете, увидев, как выглядит Алентова в 80 лет

Поклонники не ожидали такого преображения.

В своей автобиографии Вера Алентова призналась: несколько лет назад она решилась на пластическую операцию, но та оказалась неудачной. Якобы хирург без окончательного согласия вколол ей собственный жир, из-за чего ее лицо изменилось до неузнаваемости. Артистка долгое время не могла принять собственную внешность, но, как оказалось, ей все же удалось избавиться от результатов операции.

От неудачной пластики ни следа: вы ахнете, увидев, как выглядит Алентова в 80 лет

Так, несколько дней назад Алентова приняла участие в открытии нового сезона в Театре имени Пушкина. Она не только присутствовала на светском мероприятии, но и поднялась на сцену ради спектакля «Мадам Рубинштейн», поставленный специально к ее юбилею.

Присутствующие отметили и прекрасную игру знаменитости, и ее внешний вид. Как признались поклонники, Алентова выглядит значительно моложе своих лет, поэтому уже нельзя заметить, что она прошла через неудачную пластику.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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