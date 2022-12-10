«От него не ожидала»: внешность супруги Бондаренко вызвала оторопь у россиян

37-летний Станислав Бондаренко – признанный секс-символ российского кино. В этого красавца влюбились миллионы поклонниц после ролей в фильмах «Грех», «Красота требует...», «Ищу тебя» и «Поцелуй судьбы».

Супругу актера зовут Аурелия Алехина. Женщина занимается бизнесом и работает моделью. У пары двое дочерей – Алексия и Микаэла. Артист признается, что очень счастлив с супругой – правда, у поклонников выбор избранницы Бондаренко вызвал споры. Многих смущает, что Аурелия – частая гостья хирургов и косметологов.