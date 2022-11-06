От нее шарахаются даже соседи: что случилось с легендарной Гюльчатай

Фраза «Гюльчатай, открой личико» из «Белого солнца пустыни» давно ушла в народ. Но об актрисе Татьяне Федотовой, сыгравшей ту самую Гюльчатай, уже давно ничего не слышно.

Роль в картине Мотыля стала ее яркой и единственной работой в кино. 19-летняя Федотова сыграла младшую из девяти жен Абдуллы. Актриса очаровала зрителей своей красотой и непосредственностью, ведь по сюжету Гюльчатай была еще наивным подростком.

Многие ждали следующего появления Федотовой на экране, но этого не произошло. После съемок в «Белом солнце пустыни» актриса выучилась на хореографа и нашла работу в ансамбле. Позднее она вышла замуж и родила двоих детей.

В 90-е Татьяна Федотова всерьез занялась духовными практиками. Бывшая актриса вступила в религиозную организацию, не признанную канонической. Из-за этого у нее сложные отношения с соседями, которые стараются лишний раз не связываться с Федотовой. Окружающие считают, что она стала членом секты.

Однако о своей судьбе звезда «Белого солнца пустыни» ничуть не сожалеет, ведь, по ее словам, у актеров сложная жизнь, связанная с трудными испытаниями.