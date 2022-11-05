От нее отказался отец: подросшая внучка Полищук произвела фурор в соцсетях

В ней есть что-то от звездной бабушки.

После знаменитой актрисы Любови Полищук остались не только ее фильмы, но и двое детей и двое внуков. Ее старший сын, Алексей Макаров, также стал артистом. В отношения с актрисой Викторией Богатыревой у Макарова родилась дочь Варвара, однако сейчас звезда не общается с дочкой.

Виктория вспоминала, что известный актер много пил и часто вел себя агрессивно – это и разрушило семью.

Богатырева жалуется, что ее бывший возлюбленный не платит алиментов и полностью игнорирует свою наследницу. И это при том, что Варвара – копия отца. Есть в ней и что-то от звездной бабушки.

12-летняя Варвара уже подросток и вступила в пору экспериментов – девочка красит волосы в черный и предпочитает футболки с необычными принтами.