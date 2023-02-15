От нее остался только прах: что с Аней из «Брестской крепости» произошло в США

Российские зрители узнали имя молодой актрисы Ники Никоновой в 2010 году. В фильме «Брестская крепость» она сыграла Аню, дочь Кижеватова. Красавица-девушка с пронзительным взглядом никого не оставила равнодушным. Но Нике куда больше нравилось работать за кадром: в Берлине она окончила киношколу и начала заниматься режиссурой.

Никонова признавалась, что не может усидеть на одном месте. Она жила то в Европе, то на Бали. А в 2017 году актриса уехала учиться киноискусству в США. Спустя 2 года она вышла замуж за правозащитника Петра Маркелова. В свадебное путешествие молодые люди решили отправиться в рискованный поход на Аляску. Во время перехода реки вброд Нику утянул под воду тяжелый рюкзак. Когда муж спустя несколько минут добрался до актрисы и вытащил ее, она уже не дышала. Несколько часов ушло у Маркелова, чтобы найти рейнджеров и вызвать спасателей.

Близкие друзья Ники собрали средства, чтобы ее мама Ольга смогла улететь в Америку и попрощаться с дочерью. После этого девушку кремировали.