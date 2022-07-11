От нее не ожидали: вышедшая на связь Волочкова всполошила россиян

Анастасия Волочкова удивила поклонников, рассказав о своей любви к птицам. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях балерины.

Прославленная танцовщица продолжает обустраивать свой участок. Сначала она построила для себя зеркальную веранду, где, как предположили поклонники, намерена прятаться от соседей. Теперь же артистка похвасталась, что приобрела специальную кормушку для птиц. В коротком видео Волочкова рассказывает, что намерена в самое ближайшее время повесить кормушку на участке и рада всем птичкам, которые прилетят к ней.

«Двери нашего дома всегда открыты», — заявляет балерина.

Пользователи Сети высоко оценили публикацию Волочковой. В комментариях фанаты похвалили ее за инициативу и доброту к животным, признавшись, что не ожидали такого добросердечного поступка от нее.