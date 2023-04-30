От нее можно было умереть: самая опасная косметика прошлого

Модницы прошлого так же внимательно следили за своей внешностью, как это принято сегодня. Девушки не пропускали новинки косметики, стараясь соответствовать модным тенденциям, однако их стремление нередко приводило к трагичным последствиям.

Дело в том, что многие косметические средства были по-настоящему опасны для человека. Например, для того чтобы добиться бездонного сияния в глазах, девушки закапывали себе сок белладонны. И первое время это действительно помогало, однако потом ядовитое растение приводило к полной слепоте.

Использовали модницы и мышьяк.

С его помощью, как они были уверены, можно добиться ровного тона кожи и приятной округлости. И это действительно было так, ведь опасный яд накапливался в щитовидной железе и вызывал появление токсического зоба, из-за которого человек опухал, а после продолжительного применения приводил к смерти.

Также популярны были ртуть и свинец. Первый элемент использовали, чтобы избавиться от кожных проблем, а второй — в составе белой пудры, которая делала кожу бледной. В итоге и ртуть, и свинец при долгом использовании становились причиной серьезного отравления и убили множество модниц.