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От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото)

21 июля 2025 15:42
От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото)

Кто-то похож на рок-звезду, а кто-то — на скромного отличника. Но все очаровашки.

Иногда кажется, что актёры «Игры престолов» сразу родились в доспехах, с грубыми чертами, тяжелыми взглядами и сединой на висках — настолько органично они выглядят в своих ролях.

Но нет, у них тоже была молодость. Без мечей, драконов и интриг — зато с пышными прическами, странными свитерами и глазами, в которых ещё ничего не предвещает Вестероса.

В этой подборке мы собрали фотографии актёров до того, как они стали Ланнистерами, Старками, наёмниками и кхалами. Тут и исполнитель роли Неда, и молодой Кхал Дрого без намека на бороду, и Бронн до всей своей черноводной харизмы.

Естественно, не забыли и про других звезд. Иногда на этих снимках их почти не узнать — но в этом и кайф. Смотреть на привычные лица, пока они ещё не стали «теми самыми». До славы, до хрипотцы в голосе и тяжести в походке. Просто люди в начале пути.

И это не столько про ностальгию, а скорее про чистое любопытство. Мы же любим копаться в чужих архивах, особенно если в этих архивах мелькают будущие короли и убийцы королей.

Так что поехали. Сейчас покажем, какими были эти актёры до того, как мир узнал про железный трон и их имена стали частью поп-культуры.

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Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже Читать дальше 20 июля 2025
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