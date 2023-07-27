От настоящих имен Тома и Джерри отказались после громкого скандала: что с ними не так

Мультсериал «Том и Джерри» обожают дети и взрослые по всему миру. За их приключениями и попытками подставить друг друга можно наблюдать бесконечно. Но немногие знают, что изначально хитрого мышонка и упорного кота звали совсем иначе.

В первом эпизоде кота звали Джаспер. Мышонка по имени никак не называли, но в сценарии оно было обозначено как Джинкс. Серия имела огромный успех, и создателей попросили продолжить их историю. Но неожиданно один из них высказался против ранее выбранных имен. Уильяма Ханну все устраивало, а вот Джозеф Барбера отказался дальше рисовать приключения Джаспера и Джинкса.

Тогда на студии устроили соревнование, чтобы придумать идеальные прозвища для персонажей. Победителю обещали приз в 80 долларов, что по меркам 40-х годов было внушительной суммой. Эти деньги получил аниматор Джон Карр. Он и придумал те имена, под которыми весь мир узнал героев — Том и Джерри.