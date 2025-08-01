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От наброска до премьеры — 16 лет: спорим, вы не знали, как история создания мульта «Финес и Ферб» связана с «Симпсонами»?

1 августа 2025 10:52
От наброска до премьеры — 16 лет: спорим, вы не знали, как история создания мульта «Финес и Ферб» связана с «Симпсонами»?

В проект долгое время никто не верил. Но, как оказалось, зря.

Когда смотришь «Финеса и Ферба», может показаться, что он просто родился из лёгкой детской фантазии: лето, изобретения, милаш Перри-Утконос. Но за этим весёлым сериалом стоит долгая, почти 20-летняя история.

Она начинается с двух аниматоров, которые сначала просто смеялись над одними и теми же шутками, а потом решили сделать что-то своё.

«Финес и Ферб»: история создания

От наброска до премьеры — 16 лет: спорим, вы не знали, как история создания мульта «Финес и Ферб» связана с «Симпсонами»?

Создатели мульта Дэн Повенмайр и Джеф Марш впервые встретились, когда работали над сценарием «Симпсонов». Им нравилось одно и то же, они одинаково реагировали на юмор, и это быстро сблизило их.

Вместе они позже писали сценарии не только для «Симпсонов», но еще и «Футурамы» и «Новой жизни Рокко». Последний стал важной вехой: там уже был формат с несколькими сюжетными линиями, которые пересекались, — позже он вдохновит их на структуру «Финеса и Ферба».

Уже тогда, в 90-х, Повенмайру и Маршу хотелось посвятить один из эпизодов «Симпсонов» или другого проекта воспоминаниям о летних каникулах. Но их идеи не получали хода — продюсеры вроде Джо Мюррея и Мэтта Грейнинга не одобряли задумку.

Тогда у товарищей родилась мысль: а что, если сделать собственный сериал? Их вдохновляло общее сожаление, что современные дети чаще сидят в экранах, чем исследуют мир. И лет в этом плане — идеальный источник вдохновения на безумные приключения.

Однажды за обедом Повенмайр набросал «треугольного ребёнка» — так появился Финес. В ту же ночь он дорисовал Ферба, Перри и Фуфелшмерца и наутро показал всё Маршу. Но путь от этих набросков до сериала занял… 16 лет.

Первая презентация состоялась в 1993 году. Nickelodeon, Fox Kids и даже сам Disney долго отказывали. Главные претензии — сюжет сложный, эпизоды перегружены, герои «слишком правильные».

В какой-то момент Disney снова начал искать идеи — и тут Повенмайр и Марш получили шанс. Вместо традиционного сценария они представили раскадровку с живой озвучкой. Менеджеры были впечатлены. Так родился пилотный эпизод «Американские горки», а потом — и первый сезон.

Когда вышел мультфильм «Финес и Ферб»

От наброска до премьеры — 16 лет: спорим, вы не знали, как история создания мульта «Финес и Ферб» связана с «Симпсонами»?

Премьера сериала состоялась 17 августа 2007 года. Он стал неожиданным хитом не только среди детей: взрослые тоже полюбили сериал — за ироничность, абсурд и тонкий юмор.

Повенмайр позже говорил, что хотел сделать шоу, где никто не выглядит глупо, никто никого не дурачит, но при этом всем весело. Он называл его чем-то средним между «Гриффинами» и «Губкой Бобом».

И, судя по тому, что сериал помнят до сих пор, у него это получилось.

Ранее мы писали: Лишь 7 фильмов в истории держат идеальный рейтинг 100/100 вот уже дольше 15 лет — ни Нолана, ни Тарантино в списке нет

Фото: Кадры из мультсериалов «Финес и Ферб», «Симпсоны»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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